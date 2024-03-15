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Giriş Tarihi: 15.3.2024 10:53

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan sakatlandı

Ajax’ta Ahmetcan Kaplan sakatlandı

Hollanda devi Ajax'ta forma giyen ve son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki oyuncu, UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa karşısında şanssız bir an yaşadı. Ahmetcan Kaplan sakatlığı nedeniyle 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Türk futbolseverlerin Avrupa'daki oyununu merakla beklediği isimlerden biri olmuştu. Bağ yırtığı nedeniyle geçen sezon hiç forma giyemeyen 21 yaşındaki futbolcu yeni sezonla birlikte süre bulmaya başlamıştı.

Ligde Ajax'ın oynadığı son 3 maça da 11'de başlayan ve form yakalayan milli oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasının da başlangıç kadrosunda yer aldı. Ancak başarılı futbolcumuz talihsiz bir an yaşadı. 40. dakikada sakatlanan Ahmetcan Kaplan yerini Chuba Akpom'a bıraktı. Yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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Ajax'ta Ahmetcan Kaplan sakatlandı
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