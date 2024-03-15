Ajax’ta Ahmetcan Kaplan sakatlandı

Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Türk futbolseverlerin Avrupa'daki oyununu merakla beklediği isimlerden biri olmuştu. Bağ yırtığı nedeniyle geçen sezon hiç forma giyemeyen 21 yaşındaki futbolcu yeni sezonla birlikte süre bulmaya başlamıştı.

Ligde Ajax'ın oynadığı son 3 maça da 11'de başlayan ve form yakalayan milli oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasının da başlangıç kadrosunda yer aldı. Ancak başarılı futbolcumuz talihsiz bir an yaşadı. 40. dakikada sakatlanan Ahmetcan Kaplan yerini Chuba Akpom'a bıraktı. Yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.