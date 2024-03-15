Ali Koç adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna gelen Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı. Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi. 'Destek amacıyla mı geldiniz' sorusuna ise "Yöneticiyim gelmez miyim' diye yanıt verdi. Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.