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Giriş Tarihi: 15.3.2024 13:11

Ali Koç adliyeye geldi

DHA
Ali Koç adliyeye geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki ile savcılığa geldi. Basın mensuplarının soruları üzerine Ali Koç, şikayet üzerine Selahattin Baki’nin ifade vermesi için gediklerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna gelen Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı. Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi. 'Destek amacıyla mı geldiniz' sorusuna ise "Yöneticiyim gelmez miyim' diye yanıt verdi. Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.

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Ali Koç adliyeye geldi
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