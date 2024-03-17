Ajax puan bıraktı, Ahmetcan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Hollanda Ligi Eredivisie'de Ajax, 26'ncı hafta maçında Het Kasteel Stadyumu'nda Sparta Rotterdam'a konuk oldu. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen konuk ekip, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Sparta Rotterdam'ın mücadeledeki gollerini 28'inci ve 47'nci dakikalarda Arno Verschueren kaydetti. Ajax'ın golleri ise 65'inci dakikada Chuba Akpom ve 88'inci dakikada Steven Bergwijn'dan geldi.

Ajax'ta, milli takım aday kadrosuna da çağrılan genç savunmacı Ahmetcan Kaplan mücadeleye ilk 11'de başlarken 90+4'üncü dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ev sahibi Sparta Rotterdam puanını 31'e çıkardı. Ajax ise 41 puana yükseldi.