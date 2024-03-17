Jerome Boateng’in annesi: Oğlum kadınları taciz ediyor!

Serie A kulübü Salernitana'da forma giyen Bayern Münih'in eski stoperi Jerome Boateng'in annesinin yaptığı son açıklama büyük şok etkisi yarattı. Boateng'in annesi, Berlinli bir avukata gönderdiği 25 Mart 2021 tarihli e-postada, oğlunun yıllardır kadınlara zihinsel ve fiziksel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Alman basınından Spiegel'de yer alan habere göre açıklamada, "Oğlum yıllardır kadınları zihinsel ve fiziksel olarak taciz ediyor. Kasia Lenhardt kendi canına kıydı ve hâlâ bu davranışının sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor" ifadeleri yer aldı.

ESKİ KIZ ARKADAŞI İNTİHAR ETTİ

Boateng'in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'ın 9 Şubat 2021'de Berlin'deki trajik intiharının ardından geldi. Lenhardt'ın ölümüyle ilgili yapılan soruşturmalarda kadının Boateng ile ilişkisindeki şiddet iddialarını destekleyen ikna edici kanıtlar ortaya çıkmıştı. Ayrıca Boateng'in, Lenhardt intihar etmeden kısa bir süre önce ona bedensel zarar verdiği ve Lenhardt'ın şikâyette bulunma niyetinde olduğu iddia edildi.

Lenhardt'ın telefonundan alınan sohbet mesajları, onun maruz kaldığı iddia edilen tacizin üzücü bir resmini çiziyor. Ekim 2019'da Lenhardt, Boateng'in şiddet uyguladığına dair iddiaları belgeledi ve onun neden olduğu kırık başparmaklar ve hematomlar gibi yaralanmaları ayrıntılarıyla anlattı.

"MÜVEKKİLİM HİÇBİR ZAMAN FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNMADI"

Boateng'in avukatı ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Devam eden davalar nedeniyle müvekkilimizin sorularınızı ayrıntılı olarak yanıtlaması şu anda mümkün değil. Bu nedenle temel olarak büyük ölçüde yanlış bilgilendirilmişsiniz. Müvekkilim hiçbir zaman fiziksel saldırıda bulunmadı."