Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez: Semih konusu bir vatan, millet meselesidir

Asbaşkan Göçmez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Göçmez, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan Ümit Milli Futbol Takımı'na gönderilmesiyle ilgili ilk olarak şunları söyledi;

"BU ASLINDA SADECE BEŞİKTAŞ'IN DEĞİL, TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN KONUSUDUR"

"Her gün farklı bir gündemle kalkıyoruz. Futbol dünyası değişik dönemlerden geçiyor. Bazen şey de düşünüyoruz, başka bir gündemi başka bir gündemle kapatan bir yapı mı var. Biliyorsunuz Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oynandı ve arkasından böyle bir şeyi hata olarak görüyorum. Bir hata yapıldı. Semih, tekmeye kafasını uzatan, kafasına yumruğu yediği zaman düşen ve ayağa kalkıp top oynamak isteyen gencecik, pırlanta gibi Türk milletinin bir evladı. Bu aslında sadece Beşiktaş'ın konusu değildir. Bu Türk Milli Takımı'nın konusudur. Bir vatan, millet meselesidir. 18 yaşındaki pırlanta gibi bir çocuk, hayallerle umutlarla, biliyorsunuz onlar için en önemli şey milli takıma seçilebilmektir. Beşiktaş'ta önemli başarılar sergilemiş, sürekliliği olan bir futbolcu A Milli Takım'a seçiliyor ve ailesi başta olmak üzere onu seven bütün gençler bu heyecanı yaşıyor. Ve de A Milli Takım'a çağırılıyor. Sonrasında konuşuyoruz tabii ki ve taktik idmanlarda, teknik idmanlarda buna yeni futbola başlayan, antrenmanda kalabalık yapması için idmana alınan bir kişi muamelesi yapılarak kenara çekiliyor. Tabi biz bunu Semih'le konuşunca öğreniyoruz. Dün de resmi sayfada Semih'in Ümit Milli Takım'a gönderildiği ve gerekçenin de 'maç sürekliliği' olduğu söyleniyor. Açıkçası bir milli takımın başarılarından çok keyif alan bir toplumuz. Son dönemde de güzel şeyler oluyor. Ama bugün şunu düşünüyorum; demek ki bunlar rastlantı. Bu kafa yapısı ve zihniyet ne kadar daha milli takımı başarıya götürür, onu tartışmak lazım. Maç sürekliliğinden bahsediyoruz, Semih, Türkiye'de 17 maç oynuyor ve 12 gole katkısı var. Baktığınız zaman Avrupa'da ilk 10'a giren bir forvet ortalaması var. Böyle bir gücünüz var ve siz bunu milli takıma çağırıyorsunuz ve bir gün sonra Ümit Milli Takıma aktarıyorsunuz. Bu alınan kararın teknik bir karar olduğuna inanmıyorum. Bunun altına inmek lazım. Bu kararın neden alındığıyla alakalı ciddi olumsuz düşüncelerim var. Ne yazık ki bizi bu şekilde düşündürüyorlar. Seçenekleri konuşalım hep beraber.

Biliyorsunuz Beşiktaş, TFF'yi bir seçime davet etti. Seçime davet ettikten sonra Halil Umut Meler'i direkt en önemli maçlara atadılar. Arkasından bizim için ülke için çok önemli bir gencimizin üzerinden bir mesaj mı verdiler. Ya da bizim gencimizi, Beşiktaş'ın çocuğu Semih'i oynatmamak için başka menajerlerin kurgusuna mı dahil oldu bu yapı gibi değişik düşünceler içerisine giriyorum."