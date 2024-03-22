Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında! Hazırlık maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 22.3.2024 21:35 Son Güncelleme: 22.3.2024 22:04

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında! Hazırlık maçında 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında! Hazırlık maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye A Milli TakımEURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Macaristan'a konuk oluyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Enes Ünal.

Macaristan: Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya dahil edilirken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma çağrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında! Hazırlık maçında 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA