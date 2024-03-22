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Giriş Tarihi: 22.3.2024 11:18

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Alex Sandro harekatı! Bonservissiz gelecek

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Alex Sandro harekatı! Bonservissiz gelecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek bölgesi için Juventus'la sözleşmesi sona erecek Alex Sandro'yu listenin başına yazdı.

Trabzospor teknik direktör Abdullah Avcı'nın üst düzey sol bek alınmasını istemesi üzerine harekete geçen Ertuğrul Doğan yönetimi, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Alex Sandro'yu gündemine aldı. Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Bordo-mavlililer, Juventus ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı sol beki bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız futbolcu imza parasıyla ikna edilmeye çalışılacak.

Ülkesi Brezilya'da futbola başlayan 26 Ocak 1991 doğumlu yıldız oyuncu, 2011'de Porto'ya transfer oldu. 9.6 milyon Euro karşılığında Portekiz temsilcisine imza atan Sandro, gösterdiği performans ile dikkat çekti. 2015 yazında Juventus tarafından 28 milyon Euro karşılığında transfer edilen Alex Sandro, İtalyan ekipte 322 maça çıktı. 15 gol atan Brezilyalı, 33 de asist yaptı. Bu sezon 13 resmi müsabakada görev alan Sandro, takımına gol katkısı sunamadı. Tecrübeli savunmacı 622 dakika sahada görev aldı 1 maçta sarı kart gördü.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Alex Sandro harekatı! Bonservissiz gelecek
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