SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Juninho harekatı! Sezon bitmeden...

Şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da bu doğrultuda yurt dışında birçok maçı izlemeye devam ediyor.

Samet Aybaba'nın izlediği maçlarda en çok etkilendiği oyuncunun Karabağ'da forma giyen 27 yaşındaki yıldız Juninho olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim; Azerbaycan ekibinin Leverkusen ile oynadığı 2-2 ve 3-2 biten maçlarda attığı 2 golle yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu için harekete geçti.

Deneyimli futbol adamının 27 yaşındaki oyuncu için yönetime verdiği raporda "Çok yönlü bir oyuncu, onu kadromuza katmamız bize büyük güç katacaktır" raporunun ardından harekete geçen siyah-beyazlı yetkililer, Azerbaycan kulübü yetkilileriyle bir ön görüşme yaptı.

Juninho için ilk etapta 8 milyon euro'luk bir bonservis talep eden Karabağ kulübünün, bu rakamda önemli ölçüde indirime gidebileceği öğrenildi. Aybaba'nın sezon bitmeden Azerbaycan'a giderek Juninho için pazarlık masasına oturması ve işi bitirmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlıların peşine düştüğü Juninho'nun asıl mevkii santrfor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu bu bölge dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Brezilyayı yıldız özellikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştıkları Leverkusen maçındaki golleri ve etkili performansıyla bir çok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmişti. (Fotomaç)