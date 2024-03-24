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Giriş Tarihi: 24.3.2024 16:34 Son Güncelleme: 24.3.2024 16:48

Trabzonspor'a transfer piyangosu! Trezeguet yuvadan uçuyor...

Trabzonspor’a transfer piyangosu! Trezeguet yuvadan uçuyor...

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, bu sezon oynadığı futbolla ve attığı gollerle dikkat çekiyor. Trabzonspor yönetimi, performansıyla Suudi Arabistan ekiplerinin dikkatini çeken Trezeguet için gelecek olan teklifleri değerlendirecek. İşte Mısırlı yıldıza talip olan takımlar...

Afrika Kupası dönüşü forma giydiği 7 maçın 5'inde fileleri havalandıran Trezeguet'e Arap Yarım Adası'ndan büyük ilgi var. Onuachu ile birlikte takımın en skorer oyuncusu (9) unvanını elinde bulunduran Mısırlı yıldızla Al-Hilal, Al Ittihad ve Al-Nasr'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Trezeguet için cezbedici bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor kulübünün bunu değerlendireceği öğrenildi.

Son iki yılda Trabzonspor'da gole en fazla katkı yapan isim olan Mısırlı oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

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Trabzonspor'a transfer piyangosu! Trezeguet yuvadan uçuyor...
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