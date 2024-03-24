Trabzonspor’a transfer piyangosu! Trezeguet yuvadan uçuyor...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Trezeguet için cezbedici bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor kulübünün bunu değerlendireceği öğrenildi.

Son iki yılda Trabzonspor'da gole en fazla katkı yapan isim olan Mısırlı oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.