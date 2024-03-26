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Giriş Tarihi: 26.3.2024 07:17

Almanlardan Derrick Köhn'e övgü: Yüksek paralara gider!

Almanlardan Derrick Köhn’e övgü: Yüksek paralara gider!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, kısa sürede gösterdiği performansla övgü topladı.

DEVRE arasında Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Hannover 96'dan Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn, gösterdiği performansla kısa sürede ilgileri üzerine topladı.

Bild'e konuşan Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, "Köhn, Galatasaray'da Hannover'de gösterdiğinden daha yüksek bir performans gösteriyor. Geleceke sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali bulunuyor. Bunlar da bir sonraki aşamada piyasa değerini katlayacak gelişmeler. sarıkırmızılı takımda kalmayabilir" dedi.

Aslan, 25 yaşındaki sağ beki 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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Almanlardan Derrick Köhn'e övgü: Yüksek paralara gider!
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