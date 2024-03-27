Vitor Pereira'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Diğerlerinden ayrılan bir özelliği var..."

"FENERBAHÇE'DEKİ BASKIYI HİSSETMİYORSUNUZ"

Farklı ülkelerde çalışmalarının kendisinin yönetim tarzını etkileyip etkilemediği sorusuna cevap veren Portekizli teknik adam, "Bugün daha donanımlı bir teknik direktörüm. Bana göre, çalıştıkları bağlamları anlayanların başarılı olma olasılığı daha yüksek. İçinde bulunduğunuz ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı bir şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanmaya ikna etme şansınız da o kadar artar. Çalışmalarımı büyük bir Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'daki gibi bir baskı hissetmiyorsunuz. Yine de tutkuyu hissedebiliyorum. Benim yakıtım, tutku. Bunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kariyer kararlarım neredeyse hep bu tür bağlamlara dayanıyor. Ben futbolu böyle yaşıyorum. İçimde kelebekler uçuştuğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum ve en iyimi ortaya koymak için ihtiyacım olan enerji bu" cevabını verdi.

"SEVİLLA VE ALMERİA İLE GÖRÜŞMELERİM OLDU"

Bir dönem İspanyol ekibi Sevilla'ya yakın olduğu hatırlatılan Vitor Pereira, "Evet, Sevilla ile yakındık. Sevilla ve Almeria ile görüşmelerim oldu. Doğru zaman değildi, imzalamaya çok yakındık ama Sevilla başka birini tercih etti. Almeria'da ise hayır diyen bendim. Hedeflerim için uygun bir proje olmadığını anladım. Sevilla, harika bir kulüp, projelerini gerçekten beğendim ama sonunda başka bir teknik adamda karar kıldılar" ifadelerini kullandı.

"REKABETÇİ BİR LİG"

Suudi Arabistan'da daha önce de çalışan ve "Geri döndüğünüzde ne gibi farklılıklar gördünüz?" sorusuna cevap veren 55 yaşındaki teknik adam, "Daha iyi bir organizasyon, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi sahalar buldum. Ayrıca daha iyi oyuncular ve antrenörler. Kısacası daha rekabetçi bir lig" diye konuştu.