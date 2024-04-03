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Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:45 Son Güncelleme: 3.4.2024 11:21

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, yeni golcüsünü buldu! Bonservis bedeli ödenmeyecek

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, yeni golcüsünü buldu! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Trabzonspor, Avusturya Ligi ekibi Klagenfurt’ta forma giyen 25 yaşındaki santrforu gündemine aldı.

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, gurbetçi oyuncuları da takip ediyor. Fırtına, son olarak Avusturya Ligi ekibi Klagenfurt'ta forma giyen 25 yaşındaki santrfor Sinan Karweina'yı gündemine aldı.

Almanya doğumlu olan gurbetçi, 2022 sezonunda Türkgücü München takımından Klagenfurt'a transfer olmuştu. Bu sezon Avusturya Ligi'nde 23 maçta 13 gol atıp 7 asist yapan Sinan tüm dikkatleri üzerine çekti. Avusturya ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek. Bu sebeple transferin önünde engel yok.

Sinan'ın sağ ve sol kanatta da görev yapabilme yeteneğine sahip olduğu da vurgulanıyor. Scout ekibinin bir süre izleyip olumlu rapor sunduğu Sinan hakkındaki son kararı teknik patron Abdullah Avcı verecek. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da başarılı bir şekilde forma giyebilmesi ve bonservis bedelinin olmaması nedeniyle tercih nedeni olabilir.

Klagenfurt ile toplamda 46 maça çıkan Sinan 16 gol attı ve 12 de asist yaptı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, yeni golcüsünü buldu! Bonservis bedeli ödenmeyecek
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