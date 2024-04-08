Fenerbahçe’ye Martial transferinde rakip! Dünya devi devreye girdi

İtalya Serie A devi Inter, bir yandan ligde şampiyonluğa koşarken, diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter, Manchester United'la olan sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Fransız golcü Anthony Martial'ı transfer edebilir.

Haberin detayında, Inter'in hedefindeki bir numaralı ismin Genoa'nın 26 yaşındaki İzlandalı golcü Albert Gudmundsson olduğu ancak bu transferin gerçekleşmeme durumunda Anthony Martial'ın transferdeki ikinci hedef olduğunu yazdı.

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Martial, menajerler vasıtasıyla İtalyan devine önerildi. Inter'in performansı düşüşte olan Martial'in transferini değerlendirmeye aldığını ve Fransız oyuncunun iyi bir pazara sahip oması nedeniyle tüm olasılıkları masaya yatırarak transferdeki tüm opsiyonları değerlendirmek istiyor.

Inter, Albert Gudmundsson, Mehdi Taremi ve Anthony Martial üçlüsünden birisini kesin olarak kadrosuna katacak ancak şartlara bağlı olarak bu üçlüden en az ikisinin kadroya dahil olabileceği belirtildi.

Öte yandan Anthony Martial ile ilgilenen takımlar arasında sadece Inter yok. İtalyan gazetesine göre, Fenerbahçe dahil olmak üzere iki üst düzey Fransız kulübü de 28 yaşındaki Fransız forvet ile ilgileniyor.

Bu sezon Premier Leauge'de 13 maça çıkan Anthony Martial, 1 kez fileleri havalandırdı.