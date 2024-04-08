Jack Grealish zor günlerinde neler yaşadıklarını anlattı! Guardiola’ya övgüler yağdırdı

Manchester City'de geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Jack Grealish, bu sezon Jeremy Doku'nun takıma katılmasından sonra formasından uzak kaldı ve formunu kaybetti. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Jack Grealish, hocası Pep Guardiola hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
JACK GREALISH NE DEDİ?
İngiliz The Daily Mail'e açıklamalarda bulunan Jack Grealish şunları söyledi: "Guardiola mı? Pep takımında gidip istediklerini yapabilen tek kişi Messi, ki bu da yeterince adil. Hocanın yaptıklarını eleştiremezsiniz, o inanılmaz bir menajer, harika bir adam ve gerçekten iyi bir kalbi var."
"Bu sezon zaman zaman kendimle biraz mücadele ettim ve o her zaman benim yanımda oldu. Ona çok şey borçluyum. O harika bir insan ve gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör diyebilirim."
"Geçen seneki yüksek performanstan sonra kişisel olarak benim için zor bir sezon oldu. Menajerimle çok konuştum ve bana karşı çok iyiydi. Ona biraz borçluyum ve şimdi performansımla borcumu ödemek istiyorum. Soyunma odasındaki arkadaşlarımla her gün konuşuyorum, takım için ne kadar önemli olduğumu biliyorum. Geçen sezonun sonunda hocanın beni ne kadar fazla oynattığını gördünüz."