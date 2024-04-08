Jack Grealish zor günlerinde neler yaşadıklarını anlattı! Guardiola’ya övgüler yağdırdı

"Bu sezon zaman zaman kendimle biraz mücadele ettim ve o her zaman benim yanımda oldu. Ona çok şey borçluyum. O harika bir insan ve gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör diyebilirim."

"Geçen seneki yüksek performanstan sonra kişisel olarak benim için zor bir sezon oldu. Menajerimle çok konuştum ve bana karşı çok iyiydi. Ona biraz borçluyum ve şimdi performansımla borcumu ödemek istiyorum. Soyunma odasındaki arkadaşlarımla her gün konuşuyorum, takım için ne kadar önemli olduğumu biliyorum. Geçen sezonun sonunda hocanın beni ne kadar fazla oynattığını gördünüz."