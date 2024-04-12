Tete’ye Kartal pençesi

Beşiktaş, ara transfer döneminde Valentin Rosier'i 3 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Nice'e kiralarken yerine Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u dahil etti. Fransız kulübü, Rosier'in opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.Bir aday listesi oluşturan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Fulham forması giyen Kenny Tete'yi gündemine aldı. Adı G.Saray ile de anılan Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitse de kulübüyle 1 yıllık opsiyonu var. Ancak Fulham, bunu kullanmayı planlamıyor. Bu durum Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.Pazarlıklar sürerken, önümüzdeki günlerde Tete ile ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan Kenny Tete, bu sezon Fulham formasıyla 18 resmi maçta forma giydi. 1145 dakika sahada kalırken 1 de gol attı. Tecrübeli oyuncu ayrıca 14 kez Hollanda Milli Takımı'nda da görev yaptı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik alan takıma Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek ültimatom verirken Fernando Santos'tan da kötü gidişatı durdurmasını istedi. Portekizli teknik adamın geleceği, artık pamuk ipliğine bağlı. 69 yaşındaki hoca, ligde Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü ile oynanacakları maçlardan galibiyet alarak yaşadığı sıkıntıyı aşmak istiyor. Aksi durumda hem lig hem kupa hedefinin uzağında kalacak olan Beşiktaş'ta yönetimin, hoca konusunda aksiyon alması bekleniyor.Siyah-beyazlı kulübün futbol genel koordinatörü Samet Aybaba, dünkü idmanın ardından takıma ve teknik heyete yemek verdi. Aybaba, yemek sonrası oyuncularla bayramlaştı.