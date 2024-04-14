’Arda Güler ayrılmak istiyor’ iddiası

İspanyol basınından Ramon Alvarez'in aktardığı bilgiye göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi. Real Madrid yönetiminin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arda Güler ve menajerinin şu anda transfer konusunda bir talebi bulunmuyor. Arda'nın takıma yardımcı olmaya ve EURO2024'e odaklandığı ve görüşmelerin sezon sonunda yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu. İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.