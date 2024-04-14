Santos kovuldu!

Beşiktaş'ta kazanmayı unutan teknik direktör Santos sonunda sabırları taşırdı ve yönetim Portekizli hocanın görevine son verdi. 69 yaşındaki çalıştırıcı maçtan sonradese de ipi çekildi. Karşılaşmanın ardındanGenel Koordinatör Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve yöneticiler statta toplandı.Santos'un gönderilmesi kararlaştırıldı.Kulüpten yapılan açıklamada,denildi. Siyah-beyazlılarda, Rıza Çalımbay sonrası Ocak ayında koltuğa oturan Santos'un gelişiyle görevinden ayrılan 47 yaşındaki, sezon sonuna kadar yeniden siyah-beyazlı ekibin hocası oldu...Beşiktaş, görevine son verdiği Fernando Santos'a fesih bedeli olarak 500 bin Euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlılar, bu tazminat bedelini beş aylık taksitlerle verecek. Yardımcı hocalara ise herhangi bir ücret ödenmeyecek.Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, ardından Burak Yılmaz yönetiminde 5 maça çıktı. Siyah-beyazlılar kötü gidişi Rıza Çalımbay ile durdurmak istedi ancak tecrübeli isim de 7 maçlık periyodun ardından görevi bıraktı. Altyapı sorumlusu Serdar Topraktepe 20 günlük görevde 3 maça çıkıp 7 Ocak'ta Santos'a koltuğu bıraktı. Portekizli'nin ardından ise takım 6. kez Topraktepe'ye emanet edildi.Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Santos ile ayrılık kararını şöyle açıkladı: "Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Nasıl gelirken yönetim olarak karar verdiysek, ortak fikirle Santos ile ayrılma kararı alındı. A'dan Z'ye hepimiz Türkiye kupasına odaklandık.Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz.