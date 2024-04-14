Santos kovuldu!

Beşiktaş'ta kazanmayı unutan teknik direktör Santos sonunda sabırları taşırdı ve yönetim Portekizli hocanın görevine son verdi. 69 yaşındaki çalıştırıcı maçtan sonra "Ben buraya proje için geldim. İstifa etmeyi düşünmüyorum"
dese de ipi çekildi. Karşılaşmanın ardından Başkan Hasan Arat,
Genel Koordinatör Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve yöneticiler statta toplandı. Dev zirvenin ardından
Santos'un gönderilmesi kararlaştırıldı.
3 AYLIK MACERA DA BİTTİ!
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz"
denildi. Siyah-beyazlılarda, Rıza Çalımbay sonrası Ocak ayında koltuğa oturan Santos'un gelişiyle görevinden ayrılan 47 yaşındaki Serdar Topraktepe
, sezon sonuna kadar yeniden siyah-beyazlı ekibin hocası oldu...
500 BİN EURO ÖDENECEK
Beşiktaş, görevine son verdiği Fernando Santos'a fesih bedeli olarak 500 bin Euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlılar, bu tazminat bedelini beş aylık taksitlerle verecek. Yardımcı hocalara ise herhangi bir ücret ödenmeyecek.
6. HOCA YENİDEN TOPRAKTEPE
Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, ardından Burak Yılmaz yönetiminde 5 maça çıktı. Siyah-beyazlılar kötü gidişi Rıza Çalımbay ile durdurmak istedi ancak tecrübeli isim de 7 maçlık periyodun ardından görevi bıraktı. Altyapı sorumlusu Serdar Topraktepe 20 günlük görevde 3 maça çıkıp 7 Ocak'ta Santos'a koltuğu bıraktı. Portekizli'nin ardından ise takım 6. kez Topraktepe'ye emanet edildi.
TAKIMA DA GÖZDAĞI: HERKES KENDİNE GELSİN
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Santos ile ayrılık kararını şöyle açıkladı: "Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Nasıl gelirken yönetim olarak karar verdiysek, ortak fikirle Santos ile ayrılma kararı alındı. A'dan Z'ye hepimiz Türkiye kupasına odaklandık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba'nın liderliğinde
Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Hocanın gitmesi, bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmiyor. Herkes artık kendine gelip, Beşiktaş için mücadele edecek."