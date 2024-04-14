SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Nabil Fekir hamlesi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesine bir yıldız daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, bu kez Real Betis forması giyen Nabil Fekir'in peşine düştü. Fichajes'in haberine göre Cimbom, 30 yaşındaki Fransız yıldızla temaslara başladı. Fekir'in menajeriyle ilk görüşmenin gerçekleştirildiği iddia edildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncunun temsilcisi, sarı-kırmızılı ekibin ilgisine olumlu yaklaştı. Fekir'in de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.

YILDIZINI FRANSA'DA PARLATTI

10 numara pozisyonunda Mertens'in ayrılığı sonrası oluşacak boşluğu düşünen Okan Buruk da Fekir transferine onay verdi. Fransız yıldızın aradığı profile uygun olduğunu düşünen tecrübeli hocanın talebi sonrası görüşmeler başladı. 10 numaranın yanı sıra her iki kanatta da oynayan tecrübeli futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Lyon'da geçirdi. Fransız ekibinde 193 maça çıkan Fekir, 69 gol ve 46 asistlik performans ortaya koydu. 2019'da 20 milyon euro karşılığında Real Betis'e imza atan yıldız futbolcu, İspanyol ekibinde 156 maçta 29 gol, 28 asistle oynadı. Fekir'in Real Betis'le sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

70 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Tecrübeli oyuncu, Lyon yıllarında kariyerinin zirvesine çıktı. Transfermarkt piyasa değeri 2018'de 70 milyon euro'ya kadar yükselen Fekir, o dönemin en gözde oyuncuları arasındaydı. 30 yaşındaki yıldızın şu andaki piyasa değeri ise 12 milyon euro. Cimbom'un Fekir için şartları zorlaması gerekecek.