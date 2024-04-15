Bernard'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler: "Onunla daha iyi oldum"

Panathinaikos'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Bernard, teknik direktör Fatih Terim'in kendisine olan katkısından bahsetti.

"FATİH TERİM İLE DAHA İYİ OLDUM"

Yunan basınından Gazzetta'ya konuşan Bernard, Fatih Terim'in kendisini doğru pozisyonda kullandığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

"Soyunma odasında ekibimle ve takım arkadaşlarımla bu konu hakkında konuşuyordum. Sebebini bulmak zor. Şunu söyleyebilirim ki buraya gelmeden önce Christos (Kontis) ve Jovanovic ile konuşuyordum ve onlar 10 numarada oynayacak bir oyuncu aradıklarını söylüyorlardı ama sağ tarafta. Onlara bu pozisyonda hiç oynamadığımı söyledim, tabii ki bazen sağda oynadım ama hayatım boyunca, kariyerim boyunca sol tarafta oynadım.Terim'le birlikte kendi pozisyonumda oynamaya başladım ve daha fazla gol atmaya ve asist yapmaya çalıştım. Sanırım daha iyi oynamaya başlamamın, daha fazla gol atmaya ve daha fazla asist yapmaya başlamamın nedeni bu. Ama ben çok mutluyum. İki gol için mutluyum ama kaçırdığım şans için mutlu değilim, üçüncü kez böyle bir fırsat kaçırıyorum. Daha önce de söylediğim gibi geçmişi değiştiremem, pes edemem, oyunumu geliştirmeli ve bu finalleri kaybetmemek için başka yollar bulmalıyım."