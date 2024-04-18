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Giriş Tarihi: 18.4.2024 22:49

Fiorentina Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi!

Fiorentina Konferans Ligi’nde yarı finale yükseldi!

UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina, Viktoria Plzen'i uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Fiorentina, Konferans Ligi 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen ile karşılaştı.

Artemio Franchi'de oynanan ve uzatmalara giden maçı Fiorentina 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 92. dakikada Nicolas Gonzalez, 108. dakikada ise Cristiano Biraghi kaydetti.

Viktoria Plzen'de Cadu, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fiorentina Konferans Ligi'nde adını yarı fianle yazdıran taraf oldu.

Fiorentina, yarı finalde Club Brugge - PAOK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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Fiorentina Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi!
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