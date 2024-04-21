SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’un Guendouzi ısrarı

Gelecek yılın planlamasına başlayan Galatasaray'da Matteo Guendouzi ismi gündemden düşmüyor. Sezon başında istenen Fransız orta saha için bir kez daha harekete geçildi. Marsilya'dan kiralık olarak geldiği Lazio'da teknik direktör Igor Tudor'la sorun yaşayan 25 yaşındaki oyuncuyla yeni bir temas kuruldu.

ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK

Sarı-Kırmızılı idareciler zor gözüken bu transferde şartları sonuna kadar zorlayacak. Öte yandan Lazio'nun opsiyonlu kiraladığı Guendouzi'nin satın alma şartları devreye girdi. 13+5 milyon euro ödeyeceği belirtilen İtalyanlar, Fransız yıldızın tapusunu almak zorunda.

Aslan, transferde pazarlığı Lazio'yla yapacak. 25 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon kiralandığı Lazio'da 40 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı. Roma maçının ardından teknik direktör Igor Tudor'la tartıştığı belirtilen Guendouzi'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. (Fotomaç)