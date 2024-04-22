Dursun Özbek'ten TFF seçimi sözleri! "Tarih değiştirme niyetinde değiller"

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in sözleri...

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak yaptığımız toplantılarda, erken seçim yapılmasını istedik. Bu talebimize imza toplamak suretiyle meydana getirelim diye düşüncemiz oldu. Bu deklarasyondan sonra federasyon, bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da seçim yapılacağını açıkladı. İmza toplama işi amacına ulaşmış oldu. Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda görüşme imza toplamaktan ziyade görüşme suretiyle, görüşerek çok daha şık olacağını söyledim. İmza toplama işinde Kulüpler Birliği Vakfı bölünüyor. Bu bölünmenin iyi Kulüpler Birliği ve Federasyon için iyi olmayacağını ifade ettik. Bu manada da en son yaptığımız toplantıda da müzakere edilmesi yönünde bir karar alındı."

"TFF, seçim tarihi olan 18 Temmuz'u değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi. Cuma akşamı Kulüpler Birliği sadece 3 kulübün onayladığı bir kamuoyu açıklaması yayınladı. Bundan evvel de soruldu, görüşlerinizi bildirin diye. Galatasaray'ın okumasına bile fırsat olmadan bu yayına koyuldu. Ben de genel sekreteri aradım, sadece 3 kulüp görüş bildirmiş dedim, konuştum. Ama neticede ok yaydan çıkmış oldu. Neticede biz bugün heyet olarak, bu toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için konulan bu bildiriyle amaçsız, sabote edilir hale geldi. Biz uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyoruz. Biz uzlaşalım derken siz zehir zemberek bir bildiri koyuyorsunuz... Kısa bir görüşme oldu. Federasyon tarihi değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi."