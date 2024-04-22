Hakan Çalhanoğlu ilki yaşadı! İtalya’da şampiyon Inter

Ligin 33. haftasına ilk iki sırada giren Milano kentinin temsilcileri, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi maçta karşı karşıya geldi.

Inter 18. dakikada Francesco Acerbi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, 49. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Milan, 80. dakikada Oluwafikayomi Tomori'nin golüyle farkı bire indirse de Inter maçı 2-1 kazandı.

Inter formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada oyundan çıktı.

Maçın uzatma dakikalarında çıkan tartışmada, Milan'dan Theo Hernandez ve Inter'den Denzel Dumfries kırmızı kart gördü. Maçın 90+7. dakikasında ise Milan'dan Davide Calabria kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle Inter, ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 86 puanla şampiyonluğu garantiledi. Ligde 2. sırada bulunan Milan ise 69 puanda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Inter'de maça ilk 11'de çıkan ve 84 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşadı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da bu sezon Inter formasıyla 29 maça çıktı. Bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.