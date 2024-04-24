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Giriş Tarihi: 24.4.2024 13:47 Son Güncelleme: 24.4.2024 14:12

Kayserispor'da ameliyat olan Ali Karimi sezonu kapattı

Kayserispor’da ameliyat olan Ali Karimi sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi ameliyat oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da İranlı futbolcu Ali Karimi bıçak altına yattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu ve sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek. Kalan son 5 maçta formasından uzak olacak olan Ali Karimi yeni sezona daha güçlü dönmesi bekleniyor. Kayserispor'un, Jeanvier'in ameliyatıyla kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, " Daha önce lomber disk hernisi (bel fıtığı) olduğu bildirilen oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak hastanesinde Prof.Dr. Ahmet Alanay tarafından opere edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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Kayserispor'da ameliyat olan Ali Karimi sezonu kapattı
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