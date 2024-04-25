SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Berkay Vardar’ın fesih sebebi belli oldu

Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha sonra A Takım'a kadar yükselen 20 yaşındaki futbolcu Berkay Vardar, Moldova ekiplerinden Sheriff Tiraspol'e kiralanmıştı. Şubat ayında siyah-beyazlı kulübe geri dönen Berkay Vardar'ın sözleşmesi feshedilmişti. Nedeni ortaya çıktı...

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, geçtiğimiz sezonu Moldova 1. Lig ekiplerinden Sheriff'de kiralık olarak geçirdi. Söz konusu süreçte 6 Moldova 1. Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Moldova Kupası olmak üzere toplam 10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulunan Berkay, gol veya asist katkısında yapmadı.



Altyapıdan gelen isimlerin özel hayatlarına daha fazla dikkat etmesini isteyen Futbol Koodinatörü Samet Aybaba'nın, Emirhan Delibaş'ın ardından Berkay'ı da "futbola konsantrasyon göstermediği" gerekçesiyle gönderdiği öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 6 maçta forma giyerken, takımına skor katkısı sağlayamadı. (Milliyet)