Son dakika haberi: Beşiktaş kaptanlarından derbi konuşması!

Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Beşiktaş, kupada zafer hedeflerken, diğer yandan da kendisi adına son derbide galibiyet istiyor.

KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Siyah-Beyazlılar, derbi için hazırlıklarını sürdürürken, takım da aynı şekilde motive olmaya çalışıyor. Son idmanda kaptanlar; Necip Uysal, Cenk Tosun ve Mert Günok, Kara Kartal'ın yıldızları ile konuştu.

Üçlü, Fenerbahçe derbisinde onlara ihtiyaçlarının epey fazla olduğunu söyledi. Özellikle Necip; Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Gedson Fernandes'ten destek istedi. Necip, "Siz çok özel yetenekleri olan oyuncularsınız" diyerek arkadaşlarını motive etti.

"GALİBİYETE UZANABİLİRİZ"

Sarı-Lacivertliler karşısında gelecek galibiyetin yıldızların performansına da bağlı olduğunu belirtiren Necip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötü oynadığımız, takımca iyi gitmediğimiz bir gerçek. Ancak bunu değiştirebiliriz. Fenerbahçe derbisinde bizler de size ayak uydurursak, galibiyete uzanabiliriz." (Fanatik)