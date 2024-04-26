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Giriş Tarihi: 26.4.2024 10:53

Son dakika haberi: Beşiktaş kaptanlarından derbi konuşması!

Son dakika haberi: Beşiktaş kaptanlarından derbi konuşması!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kaptanlar, oyuncularla görüşme gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Beşiktaş, kupada zafer hedeflerken, diğer yandan da kendisi adına son derbide galibiyet istiyor.

KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Siyah-Beyazlılar, derbi için hazırlıklarını sürdürürken, takım da aynı şekilde motive olmaya çalışıyor. Son idmanda kaptanlar; Necip Uysal, Cenk Tosun ve Mert Günok, Kara Kartal'ın yıldızları ile konuştu.

Üçlü, Fenerbahçe derbisinde onlara ihtiyaçlarının epey fazla olduğunu söyledi. Özellikle Necip; Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Gedson Fernandes'ten destek istedi. Necip, "Siz çok özel yetenekleri olan oyuncularsınız" diyerek arkadaşlarını motive etti.

"GALİBİYETE UZANABİLİRİZ"

Sarı-Lacivertliler karşısında gelecek galibiyetin yıldızların performansına da bağlı olduğunu belirtiren Necip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötü oynadığımız, takımca iyi gitmediğimiz bir gerçek. Ancak bunu değiştirebiliriz. Fenerbahçe derbisinde bizler de size ayak uydurursak, galibiyete uzanabiliriz." (Fanatik)

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Son dakika haberi: Beşiktaş kaptanlarından derbi konuşması!
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