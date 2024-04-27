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Giriş Tarihi: 27.4.2024 11:26

Barcelona'da Frenkie de Jong gidebilir

Barcelona’da Frenkie de Jong gidebilir

Geçtiğimiz gün teknik direktör Xavi'nin takımda kalacağını açıklamasının ardından yeni sezon için planlamalara başlayan Barcelona'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan devi, daha önce ayrılığına izin vermediği Frenkie de Jong ile yolları ayırabilir.

Geçen sezonun Manchester United'ın Transfer listesinde olan Frenkie de Jong'a Barcelona yönetiminden ayrılık izni çıkmamıştı. Hollandalı futbolcu için işler bu sezon sonunda değişebilir. AS'ta yer alan habere göre, yeni transferler için bütçe yaratmak ve maaş yükünü hafifletmek isteyen Barcelona, Manchester United'ın ilgilendiği Frenkie de Jong'un ayrılığına bu yaz onay verebilir.

Barcelona'da Ronald Araujo ve Raphinha'nın da uygun tekliflerin gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sezon sık sık sakatlık problemi yaşayan Frenkie de Jong, Barcelona formasıyla 30 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol katkısı verdi.

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Barcelona'da Frenkie de Jong gidebilir
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