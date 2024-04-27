SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Rasmus Nicolaisen atağı

Mutlaka stoper takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, Toulouse'ta forma giyen Rasmus Nicolaisen'i gündemine aldı. Fransız ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis değeri 6 milyon euro olarak belirlenen 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'un araştırma yaptığı öğrenildi.

Bu sezon toplam 40 maçta sahaya çıkan ve 3 gol kaydeden 1.91 boyundaki Danimarkalı savunmacının transferi için Abdullah Avcı'nın onay verdiği belirtiliyor. Geçmiş dönemlerde Midtjylland ve Portsmouth gibi takımlarda forma giyen Nicolaisen, scout ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyor. (Fotomaç)