SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Destan'ın annesinden flaş tepki! "Sanki adam öldürmüş"

"NEDEN ARKASINDA DURMUYORSUNUZ?"

Anne Gül Destan, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili de eleştirilerde bulundu. Destan, maç sonunda yaptığı açıklamada oğlu Enis Destan'ın gördüğü kırmızı kart kararının doğru olduğunu söyleyen Avcı için şu ifadeleri kullandı.

"Abdullah hocası da medya karşısında doğru karar diyor. Nesi doğru... Ben maçı tribünden canlı izledim. Rakip önünden arkasından çekiyor. Kolundaki armayı koparıyor. Enis karşılık verince suçlu oluyor öyle mi? Siz hocası olarak doğru karar derseniz, diğerleri ne söylemezki... Ya şunu aklım almıyor. Enis kime ne yapıyor ki; herkes Enis'i kötüleme ve aşağı çekme peşinde. Çünkü süper yetenek. Onun için kıskanılıyor. Ayrıca Enis disipline verilecek kadar ne yaptı. Neden yönetim ve hocası olarak arkasında durmuyorsunuz. sahiplenmiyorsunuz. Semih'i milli takımdan gönderdiler diye haftalarca başkanı ve yönetimindekiler futbolcusunu savundu. Arkasında durdu. Sizlerin Enis'e verdiği değer bu... Enis bunları mı hak ediyor.? "

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Enis Destan'ın annesi bir başka paylaşımında ise oğlunun Süper Lig'de haftanın 11'e seçildiğini gösteren habere, "Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Sana bu haksızlıkları yaptıranları da yapanları da Allah'a havele ediyorum. Lakin güneş balçıkla sıvanmaz" yorumunu yaptı. Anne Destan, sosyal medyadan yaptığı eleştirilere şu sözlerle devam etti:

"Enis Destan çok büyük lokma hazmedemezsiniz. Bu şekilde arkasından film, fırıldak çevirirsiniz. O kırmızı kartı veren ahlaksız VAR hakemini rabbim Kahhar ismiyle kahru perişan etsin. Amin. Enis'in ahı çok yakında hepinizi tutacak, merak etmeyin. Genç pırıl pırıl futbolcuya bu akıl almaz şeytanca yaptıklarınız ayaklarınıza dolaşacak. Kıskançlıktan nasıl kötülük yapacaklarını şaşırdılar."

ENİS DESTAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan Enis Destan, Karagümrük maçının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada özür dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığımız karşılaşmada pozisyon anının etkisiyle hiç yapmamam gereken bir hata yaparak takımımı yalnız bıraktığım için büyük bir üzüntü içerisindeyim. Hayatım boyunca hatalarını kabul ederek düzeltmeye çalışan bir düşünceye sahip olduğumu belirtiyor; başta oyunun geri kalan kısmında yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve her anımızda sonuna kadar bizimle beraber olduklarını hissettiren Büyük Trabzonspor taraftarından; ayrıca rakip futbolcu arkadaşımdan tüm samimiyetimle özür diliyorum."