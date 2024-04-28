Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor’u 4-2 yendi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Dembele topu kale önüne çevirdi. Görkem Bitin'in penaltı noktasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
17 . dakikada Görkem Bitin ceza yayından, ceza sahasına sol çaprazdan koşu yapan Traore'ye aktardı. Traore'nin kaleyi cepheden gören açıdan çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gitti. 2-0
34. dakikada Ümraniyespor'un orta sahada yaşadığı pas hatasında topa sahip olan Dembele pasını rakip yarı sahada Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
41. dakikada sol kanattan pası alan Görkem Bitin, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelere gönderdi. 4-0
44. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Tiago kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1
47. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası önünde gönderdiği pası sol çaprazda karşılayan Tiago'nun vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 4-2