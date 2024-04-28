Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sakaryaspor'dan Giresunspor karşısında müthiş geri dönüş!
Giriş Tarihi: 28.4.2024 18:44

Sakaryaspor'dan Giresunspor karşısında müthiş geri dönüş!

Sakaryaspor’dan Giresunspor karşısında müthiş geri dönüş!

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’a 3-2 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Talha'nın ceza sahasına ortasında altıpas noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ortasında Erdi'nin kafasından seken topu Hasan yine kafayla filelere yolladı. 1-1

25. dakikada sağ taraftan Enishan'ın kale önüne ortasında Şahin'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

90. dakikada Samed'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erdi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

90+6. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunun vuruşunda yaşanan karambolde Hasan, direğin yanından kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakaryaspor'dan Giresunspor karşısında müthiş geri dönüş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA