Sakaryaspor’dan Giresunspor karşısında müthiş geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Talha'nın ceza sahasına ortasında altıpas noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ortasında Erdi'nin kafasından seken topu Hasan yine kafayla filelere yolladı. 1-1
25. dakikada sağ taraftan Enishan'ın kale önüne ortasında Şahin'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
90. dakikada Samed'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erdi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
90+6. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunun vuruşunda yaşanan karambolde Hasan, direğin yanından kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-3