Fenerbahçe’de 3 oyuncu Alex’e yaklaştı!

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla efsaneler arasına adına yazdıran Alex de Souza'nın boşluğu doldurulamadı. Kadıköy'e heykeli de dikelen Brezilyalı oyuncu, 2004-2005'ten 2010-2011 de dahil 7 Süper Lig sezonunda hem gol hem de asist olarak çift haneye ulaşmış, sonrasında aynı anda bunu başaran sarı-lacivertli futbolcu olmamıştı.
3 OYUNCU GOL VE ASİSTTE ÇİFT HANEYİ BULMAYA YAKIN
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon 3 futbolcu bu sınırın eşiğine geldi. Beşiktaş derbisinde gol atan İrfan Can Kahveci 12 gol-9 asiste sahip. Bir asist yapması halinde iki kulvarda da double yapacak. 9 gol-12 asistli Dusan Tadic ile 9 gol-11 asisti olan Szymanski'ye birer gol gerekiyor.