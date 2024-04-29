Fenerbahçe’de 3 oyuncu Alex’e yaklaştı!

3 OYUNCU GOL VE ASİSTTE ÇİFT HANEYİ BULMAYA YAKIN

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon 3 futbolcu bu sınırın eşiğine geldi. Beşiktaş derbisinde gol atan İrfan Can Kahveci 12 gol-9 asiste sahip. Bir asist yapması halinde iki kulvarda da double yapacak. 9 gol-12 asistli Dusan Tadic ile 9 gol-11 asisti olan Szymanski'ye birer gol gerekiyor.