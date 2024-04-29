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Giriş Tarihi: 29.4.2024 07:26

Fenerbahçe'de 3 oyuncu Alex'e yaklaştı!

Fenerbahçe’de 3 oyuncu Alex’e yaklaştı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bu hafta ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve hata yapmadı. Sarı-lacivertli takımda bu sezon İrfan Can, Tadic ve Szymanski, gösterdikleri performansla kulüp efsanesi Alex De Souza'nın eşiğine geldi.

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla efsaneler arasına adına yazdıran Alex de Souza'nın boşluğu doldurulamadı. Kadıköy'e heykeli de dikelen Brezilyalı oyuncu, 2004-2005'ten 2010-2011 de dahil 7 Süper Lig sezonunda hem gol hem de asist olarak çift haneye ulaşmış, sonrasında aynı anda bunu başaran sarı-lacivertli futbolcu olmamıştı.

3 OYUNCU GOL VE ASİSTTE ÇİFT HANEYİ BULMAYA YAKIN

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon 3 futbolcu bu sınırın eşiğine geldi. Beşiktaş derbisinde gol atan İrfan Can Kahveci 12 gol-9 asiste sahip. Bir asist yapması halinde iki kulvarda da double yapacak. 9 gol-12 asistli Dusan Tadic ile 9 gol-11 asisti olan Szymanski'ye birer gol gerekiyor.

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Fenerbahçe'de 3 oyuncu Alex'e yaklaştı!
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