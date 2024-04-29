Tolgay Arslan için sürpriz iddia

İtalya Serie A ekibi Udinese'den Melbourne City'e transfer olan Tolgay Arslan, eski takımına yeniden dönebilir. Avusturya medyasında çıkan iddialara göre Udinese, Tolgay Arslan'ı sadece futbolcu olarak kadrosuna katmayı düşünmüyor. Ligde zor günler geçiren Udinese'nin, Balzaretti ile yolları ayrılması durumunda Tolgay Arslan'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Udinese, Melbourne City ile sözleşmesinin 2. senesi için opsiyonu bulunan Tolgay'ı ilk etapta futbolcu olarak transfer etmek istiyor.

SPORTİF DİREKTÖR KOLTUĞUNA OTURACAK

Udinese, Tolgay Arslan'ı futbolcu olarak transfer etmesinin ardından ertesi sene için ise sportif direktör olarak yetiştirecek ve bir sonraki sene Arslan, sportif direktörlük koltuğuna oturacak. Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması da giyen Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 29 maçta forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.