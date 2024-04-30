Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da hedef Andre Silva
Giriş Tarihi: 30.4.2024 11:47

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da hedef Andre Silva

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da hedef Andre Silva

Beşiktaş, bonservisi Leipzig’te bulunan Andre Silva ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar’ın sezon sonu Portekizli golcü için Alman ekibiyle girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Süper Lig'de aldığı Fenerbahçe yenilgisiyle 3. lük hedefi de zora giren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda kadrosuna bir forvet takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bonserivisi Bundesliga ekibi Leipzig'te bulunan ve bu sezon Real Sociedad'da kiralık oynayan Portekizli golcü Andre Silva'yı gündemine aldığı öğrenildi.

HAMLE YAPILACAK
25 yaşındaki golcü ile yakından ilgilenen Kartal'ın Alman ekibine dönmesi beklenen yıldız futbolcu için sezon sonunda girişimlere başlaması bekleniyor. Bu sezon İspanyol ekibi ile 23 maça çıkan Silva 3 gole imza attı.

Alman ekibinin de 2026'ya kadar kontratı bulunan Silva ile devam etmeyeceği ve oyuncunun transferinde sıkıntı çıkarmayacağı da gelen haberler arasında. İspanya'da kötü bir sezon geçiren Silva'nın da yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. (Takvim)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da hedef Andre Silva
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA