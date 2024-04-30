SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da hedef Andre Silva

Süper Lig'de aldığı Fenerbahçe yenilgisiyle 3. lük hedefi de zora giren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda kadrosuna bir forvet takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bonserivisi Bundesliga ekibi Leipzig'te bulunan ve bu sezon Real Sociedad'da kiralık oynayan Portekizli golcü Andre Silva'yı gündemine aldığı öğrenildi.

HAMLE YAPILACAK

25 yaşındaki golcü ile yakından ilgilenen Kartal'ın Alman ekibine dönmesi beklenen yıldız futbolcu için sezon sonunda girişimlere başlaması bekleniyor. Bu sezon İspanyol ekibi ile 23 maça çıkan Silva 3 gole imza attı.

Alman ekibinin de 2026'ya kadar kontratı bulunan Silva ile devam etmeyeceği ve oyuncunun transferinde sıkıntı çıkarmayacağı da gelen haberler arasında. İspanya'da kötü bir sezon geçiren Silva'nın da yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. (Takvim)