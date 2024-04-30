Tuzlaspor’da yasadışı bahis gelişmesi! 5 futbolcu çağrıldı

TFF 1'inci Ligde mücadele eden Tuzlaspor, bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olmasına rağmen tüm biletlerin satıldığı Tuzlaspor'da maç sırasında statta çok az sayıda kişinin bulunması kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarını gündeme getirmişti.

İddiaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında, 'Malvarlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından 7 Kasım 2023 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. Mehmet Berzan İlhanlı'ya yönelik yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tuzlaspor'un 2020-2021 sezonun forma giyen 5 futbolcu tanık olarak ifadeye çağrıldı. Futbolcuların önümüzdeki günlerde Anadolu Adliyesine gelerek ifade vermesi bekleniyor.