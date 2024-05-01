‘Monitöre gel herkes öğrensin’

Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklanırken, bir konuşma dikkat çekti. Pendik-Kayseri maçında İstanbul ekibinden Mame Thiam fileleri havalandırdı.VAR'ın başındaki İspanyol Francisco Jose Hernandez Maeso, elle oynama sebebiyle Küçük'ü monitöre çağırdı. Ardından daancak insanların öğrenebilmesi için davet ettiğini ima ederek şu ifadeleri kullandı: "İnsanların öğrenebilmesi için gelmesini tercih ediyorum. İnsanlar görebilecek. Biliyorum, biliyorum fakat böyle tercih ediyorum."Daha sonra yavaş şekilde pozisyonu izlettirdi ve "Zorbay, doğal pozisyonda ancak hemen ardından gol oluyor" açıklamasını yaptı. Kolun hareket ettiğini de vurguladı ve Zorbay Küçük, elle oynama sebebiyle golü iptal etti.