‘Monitöre gel herkes öğrensin’

Süper
Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklanırken, bir konuşma dikkat çekti. Pendik-Kayseri maçında İstanbul ekibinden Mame Thiam fileleri havalandırdı. Orta hakem Zorbay Küçük gol kararı verirken,
VAR'ın başındaki İspanyol Francisco Jose Hernandez Maeso, elle oynama sebebiyle Küçük'ü monitöre çağırdı. Ardından da Küçük'ün monitöre gelmesine gerek olmadığını, kararı VAR'ın da verebileceğini
ancak insanların öğrenebilmesi için davet ettiğini ima ederek şu ifadeleri kullandı: "İnsanların öğrenebilmesi için gelmesini tercih ediyorum. İnsanlar görebilecek. Biliyorum, biliyorum fakat böyle tercih ediyorum."
'DOĞAL KONUMDA AMA GOL OLUYOR'
Daha sonra yavaş şekilde pozisyonu izlettirdi ve "Zorbay, doğal pozisyonda ancak hemen ardından gol oluyor" açıklamasını yaptı. Kolun hareket ettiğini de vurguladı ve Zorbay Küçük, elle oynama sebebiyle golü iptal etti.