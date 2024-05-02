Bir sezonda tepetaklak

Avrupa'ya erken havlu atan ve zirvenin çok gerisindeki Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor. Fenerbahçe yenilgisiyle ligde 3.'lük yarışını da zora sokan siyah-beyazlıların pozisyonları gole çevirme değeri iç açıcı değil.Aboubakar, Cenk Tosun, Muleka, Semih Kılıçsoy gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına karşın değerlendirme açısından sıkıntı yaşayanTarihinin en kötü dönemini geçiren siyahbeyazlı ekip, bu değeriyle ligde 14. sırada kaldı. Beşiktaş'ın arkasında ligden düşenkümede kalma mücadelesi verengibi takımlar bulunuyor.