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Giriş Tarihi: 2.5.2024 14:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Duvan Zapata sürprizi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Duvan Zapata sürprizi

Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ederken, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekip birçok mevki için geniş kapsamlı araştırma yapıyor. Bu bağlamda Kanarya gündemine Torino'nun golcüsü Duvan Zapata'yı aldı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için ilgilendiği oyunculardan birinin Duvan Zapata olduğu öğrenildi. Kanarya'nın olası bir Batshuayi ve Dzeko ayrılığı sonrası bu hamleyi yapma planı olduğu belirtildi.

Kolombiyalı golcü Atalanta'da forma giydiği dönemler İtalya'da gündem olmuştu. Takımını Avrupa'ya taşıyan Zapata, Atalanta'da 191 maça çıkarken 82 gol attı ve 38 asist yaptı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

Bu sezon Torino'da kiralık forma giyen Kolombiyalı futbolcu 34 maçta 12 gol ve 4 asist yaptı. 2024-25 sezonunda 5.60 milyon Euro'ya Torino'ya transfer olacak Zapata için Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacak. (A Spor)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Duvan Zapata sürprizi
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