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Giriş Tarihi: 5.5.2024 19:10

Tuzlaspor, Sakaryaspor'u rahat geçti

Tuzlaspor, Sakaryaspor’u rahat geçti

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

41.dakikda Sakaryaspor atağında sol kanatta topun başına geçen Dimitrov'un kullandığı frikik kalecide kaldı.

57. dakikada Tuzlaspor atağında topla buluşan Mamba, topu ağlarla buluşturdu ve Tuzlaspor 1-0 öne geçti.

61. dakikada Sakaryaspor atağında oyunu yeni giren Burak Süleyman'In çektiği şut kale direğinden geri döndü.

90+6.dakikada Tuzlaspor'u rahatlatan gol geldi. Tuzlaspor baskı yediği dakikalarda topu kaptıran Sakaryaspor Sadık Baş'ın gölüne engel olamayarak ikinci golü yiyerek sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

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Tuzlaspor, Sakaryaspor'u rahat geçti
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