Tuzlaspor, Sakaryaspor’u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
41.dakikda Sakaryaspor atağında sol kanatta topun başına geçen Dimitrov'un kullandığı frikik kalecide kaldı.
57. dakikada Tuzlaspor atağında topla buluşan Mamba, topu ağlarla buluşturdu ve Tuzlaspor 1-0 öne geçti.
61. dakikada Sakaryaspor atağında oyunu yeni giren Burak Süleyman'In çektiği şut kale direğinden geri döndü.
90+6.dakikada Tuzlaspor'u rahatlatan gol geldi. Tuzlaspor baskı yediği dakikalarda topu kaptıran Sakaryaspor Sadık Baş'ın gölüne engel olamayarak ikinci golü yiyerek sahadan 2-0 yenik ayrıldı.