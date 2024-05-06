Rafael Leao, oyundan çıkarken yuhalandı!

İtalya Serie A şampiyonluğunu Inter'e bırakan Milan dün gece kendi sahasında Genoa ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 3-3'lük eşitlik ile tamamlandı.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Rafael Leao, oyundan alındığı sırada Milan taraftarı tarafından yuhalandı. Portekizli oyuncu, tepkiler sonrası direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Karşılaşmadan birkaç saat sonrasında Leao, Milan taraftarlarına bir sosyal medya gönderisiyle cevap verdi. Portekizli, ısınma sırasında çekilen ve topu öptüğü bir fotoğrafı paylaştı.

PORTEKİZCE PAYLAŞIM

Paylaşımını Portekizce yapan Leao; "Var olduğunuz için teşekkür ederim; anlamını bilmeyen insanlar var, Bu bir tutkudan çok daha fazlası, bir din!!️" diye yazdı.