Trabzonspor’da Trezeguet şoku! Mısırlı yıldız sezonu kapattı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi Trabzonspor'a Mahmoud Trezeguet'den kötü haber geldi. Samsunspor deplasmanında ilk 11'de başlayan ancak oyunun ilerleyen bölümlerinde oyundan alınan Mısırlı futbolcunun, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı kaydedildi.

Trezeguet bu nedenle kupadaki Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu: "Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.



KONTRATI 2026'DA BİTECEK

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Trezeguet'nin Karadeniz ekibiyle sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.