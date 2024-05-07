Borussia Dortmund, PSG’yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Yarı final rövanşında PSG sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede hakem Daniele Orsato düdük çaldı.
Turun ilk maçını evinde 1-0 kazanan Alman ekibi, güçlü rakibini deplasmanda da 1-0 geçerek Devler Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü ise 50. dakikada Mats Hummels kaydetti. Adını finale yazdıran Borussia Dortmund'un rakibi 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Real Madrid - Bayern Münih mücadelesinin ardından belli olacak.