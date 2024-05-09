Real Madrid’in kahramanı Joselu’nın 2012’deki paylaşımı gündem oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 68. dakikada Harry Kane'in asistinde Alphonso Davies, Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 88. dakikada Real Madrid, Joselu'nun golüyle skoru eşitledi.
90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Joselu fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bayern'i eleyen Real Madrid, finalde Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.
JOSELU'NIN 2012'DEKİ TWEETİ GÜNDEM OLDU
Maçın 81. dakikasında oyuna giren ve maçın kahramanı olan Joselu'nun 2012'de attığı bir tweet ortaya çıktı. Celta Vigo altyapısında yetişen Joselu, 19 yaşında Real Madrid'in B Takımına transfer olmuştu.
Daha sonra 2012'de Hoffenheim'a transfer olan Joselu, kulübü Real Madrid'den kopamadı. 2012'de bir tweet atan Joselu, Real Madrid maçını izleyebilmek için internet sitesi uzantısı istediği ortaya çıktı.