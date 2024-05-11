Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın Rey Manaj’a teklifi ortaya çıktı!

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle teknik direktör konusunu çözmeye çalışan yönetim, bir yandan da bu sezon gösterdiği performansıyla öne çıkan oyuncuları yakın takibe aldı.

Bu isimlerin başında da Sivasspor'un başarılı forveti Rey Manaj geliyor. Siyah-beyazlı yönetim, transferin gözdesi haline gelen 27 yaşındaki Manaj için Sivasspor'la temasa geçti.

Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı ekibe yıldız golcünün fiyatını sorduğu Sivasspor'un ise 2 senelik daha sözleşmesi bulunan oyuncusu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

TAKASA SICAK BAKMADILAR

Beşiktaşlı yetkililer ise yapılan ilk görüşmede bu rakamın çok yüksek olduğunu belirterek "Para+oyuncu" takasıyla bu transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.

Sivasspor cephesinden şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların, sezonu etkili bir performansla geçiren Manaj için "Oyuncumuza yurt dışından da teklifler geliyor, bu nedenle takas değil peşin para taleplerine daha sıcak bakabiliriz" dediği belirtildi.

Hasan Arat başkanlığındaki siyah-beyazlıların da, kupa finalinin ardından yeni teknik direktörün belli olmasıyla birlikte yeni teklifini sunacağı ifade edildi.

Profesyonel kulüp kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan Arnavut oyuncu Rey Manaj bu periyotta rakip fileleri 73 kez havalandırmayı başarırken, 5 de asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu. (Fotomaç)