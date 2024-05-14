Almanlar Sebastien Haller transferini duyurdu! Dortmund, Beşiktaş’a 10 milyon Euro’ya izin verecek...

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde kadrosunun yarısından fazlasıyla yollarını ayıracak. Başta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun olmak üzere sözleşmesi biten oyuncuları gönderecek olan yönetim, kiralık olarak yollanan; Valentin Rosier ve Jean Onana gibi futbolculara da dönüş yolunu şimdiden kapattı.

Bu futbolculara ek olarak, sözleşmeleri devam eden ancak performansları beklentilerin altında olan Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey ve Ante Rebic gibi isimlerle de bedelsiz ayrılığa hazır olan idarecilerin, en az 10 tane futbolcuyu göndermesi bekleniyor. Bu plan doğrultusunda idareciler, savunmadan hücuma kadar büyük bir transfer operasyonuna imza atacak.

HÜCUM HATTINDA BÜYÜK DEĞİŞİM



En büyük taarruzun, hücum hattında yapılması bekleniyor. Hem bir pivot özellikli santrfor hem de kaliteli bir kanat oyuncusu ihtiyacı olan kulüp, bu konuda 2 ismin üzerine yoğunlaştı.

HALLER OPERASYONU



Beşiktaş Yönetimi, Dortmund'un Fildişi Sahilli golcüsü Sebastien Haller'i renklerine bağlamak için gizli bir transfer operasyonu yürütüyor. Yakın süre önce Almanya'ya gidip kulüp yetkilileriyle görüşen Başkan Hasan Arat'ın, 29 yaşındaki golcü konusunda istekli olduğu kaydedildi.

BILD'DEN BOMBA HABER



Alman gazetesi Bild ise Beşiktaş'ın Haller transferini doğruladı. Haberde Dortmund'un 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen Haller'i bu yaz göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

DORTMUND PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL



BILD'in edindiği bilgiye göre, Dortmund, Fildişi Sahilli forvet oyuncusunun mevcut durumundan pek memnun değil. Rakamlar da bunun nedenini gösteriyor: Haller bu sezon sadece 18 müsabakaya çıktı (514 dakika) ve sadece üç gol attı.

PİYASA DEĞERİ 45'TEN 14'E DÜŞTÜ



Eylül 2019'da piyasa değeri 45 milyon avro olan Haller'e şu an 14 milyon Euro değer biçiliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR HAMLE DAHA



Beşiktaş, Fransa doğumlu forveti kış transfer dönemi sırasında da kulübünden istemişti. Siyah-beyazlılar bu kez yaz dönemi için bir kez daha hamle yaptı. 2022'de Ajax'dan 31 milyon avro karşılığında Dortmund'a gelen Haller, yaklaşık 10 milyon avroluk yıllık maaşıyla Terzic ekibinin en çok kazanan isimlerinden biri.

BILD: DORTMUND 10 MİLYON EUROYA RAZI OLACAK



Bild'in özel haberine göre eğer Beşiktaş gerçekten ciddiyse, Borussia Dortmund, Haller'i çok daha düşük bir ücret karşılığında bırakmaya razı. Dortmund'un transfere onayı için yaklaşık 10 milyon avrodan bahsediliyor.

KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU



Haller ile Borussia Dortmund birlikteliği çok üzücü başlamıştı. Alman ekibine imzasından çok kısa bir süre sonra Haller'e kanser teşhisi konulmuştu. Uzun ama başarılı bir tedavi süreci geçiren yıldız oyuncu kanseri atlatmıştı. (Fanatik)