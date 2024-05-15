Aziz Yıldırım'dan Mourinho teklifi! "Yarı parası benden"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını duyurmak için basın açıklaması düzenliyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları...

"Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim... Benim Twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım! 6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket.

ALİ KOÇ'A SORU: KİM ŞAMPİYON YAPMAYACAK?

Mevcut başkan "Ben başkan olduğum sürece, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Bu ne demek? Bunu arkadaşlarla düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz! Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber...

"FENERBAHÇE'DE PARA SORUN OLMAZ!"

Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Kuva-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.

"KEYFİM YERİNDEYDİ, NEDEN ADAY OLDUM?"

"İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık. 1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon Euro borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon Euro, Ülker 70 Milyon Euro, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon Euro borç yok ama 630 Milyon Euro'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon Euro'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon Euro'ya oyuncu sattınız, devlete gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon Euro! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon Euro! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni bir süreç başlayacak."

"3 SENE İÇİN GELECEĞİM"

72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim! Daha fazlasını yapamam! 'Yap' deseniz bile yapamam! Çocukları kurtarmalıyız! Benim kızım geliyor, maç oynanıyor... Fenerbahçe 0, karşı takım 1! Maçı sordu, "1-0 galibiz" dedim. Sonra baktı 'Neden yalan söylüyorsun?' dedi. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyor. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ali Bey de seçilebilir ancak yanlışlardan ders almalıyız. Fenerbahçe'nin borcundan fazla alacağı var! Bunu mahkemede çözemezsin, masada çözeceksin! Büyük alacağımız var, bunu inşallah çözeceğiz."

JOSE MOURINHO VE FENERBAHÇE KONUSU

Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Üç tane şey... Şimdi diyorlar '15 Milyon Euro buna verilir mi?' Ya sana ne kardeşim?" Dün akşam diyorlar ki 'Beşiktaş'a üç teknik direktör adayı var. Şu olmaz, bu olur' Ya siz yönetici misiniz Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek! Ama rahat bırakmıyorsunuz, burayı takip ediyor! Suudi Arabistan'a gitmiyor! Rahat olun! Bahreyn'e iki konferansa gidecek, 2 milyon Dolar! Anlayın yani değerli basın! Olumlu olun! Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım...

ROBERTO CARLOS ÖRNEĞİ

Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır! Roberto Carlos'u aldık, sohbet ederken 'Avrupa'da final oynar ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız' dedi. Bu bizim aklımızda yok. Ancak Carlos bunu bütün oyunculara aşıladı, böyle bir hava oldu. Chelsea, Sevilla, Inter... O motivasyonla oldu!

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM"

Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var! 4 sene bizden, 6 sene bu yönetimden! Parayı imece usulü vereceğiz, halledeceğiz! Üç sene kombine alacağız, banka borcunu kapatacağız! Yoksa büyük tehlike var!" Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım. Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var! Borcu kapatmaya değil, şampiyon yapmaya geliyorum! Bayrakları çıkardık ama bir türlü sallayamadık. Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır! Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa , çocukları mutlu etmeye geliyoruz.

"BİZ FETÖ İLE MÜCADELE ETTİK"

Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Devletin içine sızdılar. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler! Benden sonra sert konuşmaya başladılar. Benim olduğum dönemde konuşamıyorlardı.