Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe Emre Gökay'la anlaştı!
Giriş Tarihi: 15.5.2024 13:31

Son dakika haberi: Fenerbahçe Emre Gökay'la anlaştı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe Emre Gökay’la anlaştı!

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe, Sivasspor'dan Emre Gökay ile anlaşmaya vardı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe gelecek vaat eden gençleri takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. Bu bağlamda hareket eden sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı.

Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, skor katkısı üretemedi.

Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1 milyon Euro. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe Emre Gökay'la anlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA