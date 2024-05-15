Son dakika haberi: Fenerbahçe Emre Gökay’la anlaştı!

Fenerbahçe gelecek vaat eden gençleri takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. Bu bağlamda hareket eden sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı.

Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, skor katkısı üretemedi.

Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1 milyon Euro. (Fotomaç)