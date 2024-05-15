TFF Hakem Akademisi ile 5 üniversite arasında protokol imzalandı

TFF Hakem Akademisi ile 5 üniversite arasındaki iş birliği protokolü imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Yorulmazlar ile diğer yetkililer katıldı.

Çalışmalar hakkında sunum gerçekleştiren TFF Hakem Akademisi Direktörü Erdem Or, "6 aylık süreçte yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplayama başlıyoruz. Üniversitelerle iş birliği yapmak bizim için önemli. Bilimsel çalışmalara sırtımızı dayayarak yenilikçi faaliyetlere imza atmak istiyoruz. En büyük hedefimiz objektif olabilmek. Hakemlik bir kariyer yolculuğudur. Sağlıklı bir yapıya büründürmemiz gerekiyor. Aday hakemlik kurslarıyla çalışmalarımıza başladık. En üst iki ligimizin eğitim süreçlerinde MHK, yabancı eğitimcilerle çalışmalarını sürdürüyor. Gözlemci eğitiminde de Hakem Akademisi çalışmalarını sürdürüyor. Atletik performans hakemlik için olmazsa olmazlardan. Psikoteknik laboratuvar, hakem akademisi için önemli bir birim. Hakem koçluğu projemiz var. Hakemlerin maç analizinizi yapıyoruz" diye konuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "HAKEM AKADEMİSİ GÜNCEL BİR EĞİTİM ANLAYIŞIYLA KURULDU"

Türk futbolunda yine bir ilki paylaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakem akademisi ve hakem akademisinin üniversiteler ile iş birliği Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Hakem akademisinde yeni nesil eğitim anlayışı günümüzde eğitim anlayışı gelişti ve değişti. Eski usul, eğitimcinin anlattığı öğrencinin dinlediği eğitim anlayışı artık geride kaldı. FIFA ve UEFA da artık yetişkin eğitimini baz alan, öğrencinin merkezde olduğu uygulamalı eğitim anlayışını benimsedi. Hakem akademisi de bu değişime uygun olarak güncel bir eğitim anlayışıyla kuruldu. Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan, hakemliği kural bilgisi ve pozisyon yorumlanmasının ötesine taşıyan interaktif bir eğitim anlayışı ile çalışmalarına başladı. Hakemlerin sahada liderlik becerilerine sahip olması gerektiğinden, yönetim modülleri, atletik performanslarının üst seviyede olması için atletik performansı arttıran eğitimler de güncel olarak hakem akademisinde veriliyor. Günümüzde dünyada hakem sayısında ciddi düşüş var. Yeni nesiller hakem olmak istemiyor. Hakemliği özendirecek çalışmalarla hakem akademisi, aday hakem kursları açarak kısa sürede hakem adaylarını hakemlik kariyerlerine başlattı. Hakem koçluğu uygulaması başladı. Hakem akademisi kapsamında hakem koçluğu projesi ile Süper Lig hakemleri hakem koçları ile maçlar sonrasında birebir çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yönettikleri maçları, hakem koçları ile değerlendiriyorlar. Bu sayede, maçlardaki performanslarını hem kendileri değerlendiriyor hem de hakem koçlarından tavsiyeler alıyorlar. Psikoteknik laboratuvar kuruldu. Diğer taraftan, hakem akademisinde kurulan Psikoteknik laboratuvarda hakemlerin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulunuyor. Elde edilen bilimsel veriler terfilerde belirleyici olacak. Hakem akademisi hakem eğitimi, hakemlerin terfi sınavları, gözlemci, hakem koçu, hakem eğitimcisi, paydaşların eğitimi ve terfi sistemi gibi katmanlardan oluşuyor" dedi.