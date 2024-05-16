Raphael Varane ve Anthony Martial’den duygusal veda!

Manchester United'ın Fransız yıldızı Raphael Varane, dün oynanan Newcastle United maçından sonra taraftarla duygusal bir veda yaptı. Fransız stoper, Old Trafford'da geçirdiği üç sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bu yaz Manchester United'dan ayrılacak.
"ÇOK GÜZEL YILLAR GEÇİRDİM"
Varane, Instagram ve X hesaplarında yayınlanan bir videoda, "Siz Manchester United taraftarları için, bu özel kulüpte oynamak ve o formayı giymek harikaydı. Çok güzel yıllar geçirdim burada. Man. United oyuncusu olarak Old Trafford'a ilk gidişim çılgıncaydı. Atmosfer muhteşemdi. Kulübe ve taraftarlara aşık oldum. Bunun neyi temsil ettiğini anlamak için Manchester United'da oynamalısınız." dedi.
2021'de Manchester United'a katılan Varane, Premier Lig'de 58'i ilk beş olmak üzere 67 maça çıktı ve 2023 Carabao Kupası'nı kaldırdı.
MARTIAL DE VEDA ETTİ
9 sezon önce Monaco'dan tam 60 Milyon Euro karşılığında transfer edilen ancak bu uzun süreçte beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Anthony Martial de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacak.