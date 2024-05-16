Raphael Varane ve Anthony Martial’den duygusal veda!

"ÇOK GÜZEL YILLAR GEÇİRDİM"

Varane, Instagram ve X hesaplarında yayınlanan bir videoda, "Siz Manchester United taraftarları için, bu özel kulüpte oynamak ve o formayı giymek harikaydı. Çok güzel yıllar geçirdim burada. Man. United oyuncusu olarak Old Trafford'a ilk gidişim çılgıncaydı. Atmosfer muhteşemdi. Kulübe ve taraftarlara aşık oldum. Bunun neyi temsil ettiğini anlamak için Manchester United'da oynamalısınız." dedi.