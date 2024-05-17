Rakamların dili ‘G.Saray’ diyor

SORU:

İKİ GOLCÜYÜ KIYASLAMAK EŞYANIN TABİATINA AYKIRI

KADERİN CİLVESİ!

Beraberliğin şampiyonluğayetmesi nedeniyle Galatasaray'ın çok büyük moralavantajı var. Bir de arkasında coşkulu seyircisiolacağı için bence de favori Galatasaray.Derbiyikazanıp, prestiji kurtarmak bir numaralıdüşünceleri olacaktır.Derbinin Kadıköy'de olduğunu, Galatasaray'da Nelsson, Torreira ve Barış Alper'in sakat olduğunu ve Fenerbahçe'nin 6 puan önde olduğunu düşünün.Fenerbahçe… İsmail Kartal'ın takımında Becao, İsmail Yüksek ve İrfan Can gibi 3 kilit isim yok. Bu birinci handikap. İkincisi; maç RAMS Park'ta. Üçüncüsü ise ilk derbide kazanmak için hiçbir risk almayan Kartal'ın kazanmaktan başka çaresi olmadığı derbide bütün riskleri alırken vereceği açıklar.Geçen sezon bu derbiye şampiyon çıkan, aynı zamandaFenerbahçe için galibiyetTarih bize gösterdi ki böylesi maçlarda sonucu bilmek kolay değil. ÇünküHer ne kadar arada 6 puanlık fark da olsa, Galatasaray maçı kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde oynayacak olsa daG.Saray topladığı puanların yanında, attığı gol fazlası (+65 averaj), en az gol yiyen takım olması (24), saha uygulamasında alanı en iyi daraltan, en çok topa sahip olma (%60.5) gibiÖncelikle şunu söylemek lazımmukayese yapmadan önceDzeko ile İcardi arasındagenel bir değerlendirme yaparsak ikisi deönemli kariyere sahip santrforlar.Dzeko liginikinci yarısı ile birlikte tam anlamıyladüşüşe geçti.Dzekoyaşı itibarıyla bence yeterli katkıyıverdi Fenerbahçe'ye. Ama Beşiktaşderbisiyle birlikte İsmail Kartal'la arasınakara kedi girdiğini görmemekimkânsız.Geçen sezon olduğu gibibu sezon da golleri ve asistleriylebelirleyici olan isim oldu.İkiside farklı oyuncular.İkisininde özelliklerini düşündüğümüzde kıyaslamakeşyanın tabiatına aykırı olur. Ama unutulmamasıgereken, iki ismin yaşları ve fizikselproblemleri aynı olmamasına rağmen attıklarıgoller ligimizin kalitesini öne çıkarmakta.İcardi muazzam bir golcü.Final süreçleri yaklaştıkça bu dönemlere imzaatan bir karakter. Keza Dzeko da iyi bir golcü olmasınınyanında oyunun içinde daha çok gördüğümüzbir santrfor.F.Bahçe lig tarihi içinde en başarılı puan ortalamasına imza attı. Ama futbol böyle bir şey, bazen iyinin çok daha iyisi ortaya çıkabiliyor. Bu da kaderin bir cilvesiOkan Burukşu anda hem takımının form durumuhem de büyük puan avantajınınmoral rahatlığıyla İsmail Kartal'akarşı tabii ki büyük avantaja sahip.İki hoca da camialarının evlatları olarak kabul ediliyor. Aralarındaki fark Okan Buruk'un kazandığı şampiyonluk ve Türkiye Kupası'yla yetiştiği camiaya,kartvizitiyle giriş yapmış olması. İsmail Kartal ise kendi ifadesiylediyerek sarı-lacivertli renklere olan sevgisini ve aidiyetini sürekli ön plana koyan ama gemiyi limana yanaştırmada marifeti olmayan bir teknik adam. Üstelik İsmail Kartal, Buruk'tan 12 yaş daha tecrübeli.Okan Buruk çalıştırdığı takımlarda deneyim kazanarak gelen bir isim. Başakşehir'le de şampiyonluğu var.Çünkü son basın toplantısında söylediği,Okan Hoca'nın önünde tamamlamak üzere olduğu iki tam sezon var.ve şampiyonluk apoletini taktı. Bunun yanındaİsmail Hoca'nın bu sezon yaptığı işler de büyük saygıyı hak ediyor. Geçen sene inşa edilmiş bu sezon takviyelerle kalitesi daha da artırılmış Galatasaray'a karşı önemli bir mücadele verdi.