Rakamların dili ‘G.Saray’ diyor

SORU: Pazar günü oynanacak derbide herkes Galatasaray'ı favori gösteriyor, sizce de öyle mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Beraberliğin şampiyonluğa
yetmesi nedeniyle Galatasaray'ın çok büyük moral
avantajı var. Bir de arkasında coşkulu seyircisi
olacağı için bence de favori Galatasaray. Fenerbahçe sahaya her şeyini yansıtıp, onur mücadelesi verecektir.
Derbiyi
kazanıp, prestiji kurtarmak bir numaralı
düşünceleri olacaktır.
BÜLENT TİMURLENK:
Derbinin Kadıköy'de olduğunu, Galatasaray'da Nelsson, Torreira ve Barış Alper'in sakat olduğunu ve Fenerbahçe'nin 6 puan önde olduğunu düşünün. Kim favori olur?
Fenerbahçe… İsmail Kartal'ın takımında Becao, İsmail Yüksek ve İrfan Can gibi 3 kilit isim yok. Bu birinci handikap. İkincisi; maç RAMS Park'ta. Üçüncüsü ise ilk derbide kazanmak için hiçbir risk almayan Kartal'ın kazanmaktan başka çaresi olmadığı derbide bütün riskleri alırken vereceği açıklar. İki camia da kongre kulisleri gölgesinde derbiye hazırlanıyor.
Geçen sezon bu derbiye şampiyon çıkan, aynı zamanda "Geceden kalma" Galatasaray, bu kez şampiyonluğunu elbette ki bir beraberlikle elde etmek istemeyecektir taraftarı önünde.
Fenerbahçe için galibiyet dört kulvardaki hayal kırıklığını gidermek için ilaç.
İSKENDER GÜNEN:
Tarih bize gösterdi ki böylesi maçlarda sonucu bilmek kolay değil. Çünkü favori gösterilen takımların gerekli yeterliliği göstermediği ve sonucun aleyhine olduğu birçok karşılaşma var.
Her ne kadar arada 6 puanlık fark da olsa, Galatasaray maçı kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde oynayacak olsa da Fenerbahçeli oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonlarının üst düzeyde olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir.
ALİ GÜLTİKEN:
G.Saray topladığı puanların yanında, attığı gol fazlası (+65 averaj), en az gol yiyen takım olması (24), saha uygulamasında alanı en iyi daraltan, en çok topa sahip olma (%60.5) gibi birçok özelliği alt alta yazabildiğimiz bir başarı grafiğine sahip. Bu da doğal olarak kağıt üzerinde bunu söylüyor.
İKİ GOLCÜYÜ KIYASLAMAK EŞYANIN TABİATINA AYKIRI
İcardi ile Dzeko kıyaslaması yaparsanız, derbide takımı adına hangisi daha çok öne çıkar?
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Öncelikle şunu söylemek lazım
mukayese yapmadan önce acaba Dzeko mu oynayacak Batshuayi mi?
Dzeko ile İcardi arasında
genel bir değerlendirme yaparsak ikisi de
önemli kariyere sahip santrforlar. Ama bugünkü fizik güçleriyle sadece bizim ligde kendilerini gösterebiliyorlar.
Dzeko ligin
ikinci yarısı ile birlikte tam anlamıyla
düşüşe geçti.
BÜLENT TİMURLENK: Pazar günü Batshuayi'nin oynama ihtimali daha yüksek bana göre.
Dzeko
yaşı itibarıyla bence yeterli katkıyı
verdi Fenerbahçe'ye. Ama Beşiktaş
derbisiyle birlikte İsmail Kartal'la arasına
kara kedi girdiğini görmemek
imkânsız. İcardi, sezonu 'Hazır değil' cümlesinin öznesi olarak bitiriyor.
Geçen sezon olduğu gibi
bu sezon da golleri ve asistleriyle
belirleyici olan isim oldu.
İSKENDER GÜNEN:
İkisi
de farklı oyuncular. Dzeko hem oyun kuran hem asist özelliği olan daha doğrusu ceza sahası ve orta alan arasında topla buluşmaya çalışan bir futbolcu. İcardi ise ceza sahası içinde son vuruşlarda çok etkili.
İkisinin
de özelliklerini düşündüğümüzde kıyaslamak
eşyanın tabiatına aykırı olur. Ama unutulmaması
gereken, iki ismin yaşları ve fiziksel
problemleri aynı olmamasına rağmen attıkları
goller ligimizin kalitesini öne çıkarmakta.
ALİ GÜLTİKEN:
İcardi muazzam bir golcü.
Final süreçleri yaklaştıkça bu dönemlere imza
atan bir karakter. Keza Dzeko da iyi bir golcü olmasının
yanında oyunun içinde daha çok gördüğümüz
bir santrfor. Dzeko, İcardi'ye oranla takımların genel oyun kurguları içinde daha fazla rol alan bir karakter. Ama ceza sahası içi golcülüğünde İcardi bir adım daha önde.
KADERİN CİLVESİ!
GÜLTİKEN:
F.Bahçe lig tarihi içinde en başarılı puan ortalamasına imza attı. Ama futbol böyle bir şey, bazen iyinin çok daha iyisi ortaya çıkabiliyor. Bu da kaderin bir cilvesi
Bir tarafta üst üste ikinci şampiyonluğuna koşan Okan Buruk, diğer yanda sezon sonu ayrılacak İsmail Kartal. Hangisi ağır basıyor? ÖMER ÜRÜNDÜL:
Okan Buruk
şu anda hem takımının form durumu
hem de büyük puan avantajının
moral rahatlığıyla İsmail Kartal'a
karşı tabii ki büyük avantaja sahip. İsmail Kartal'ın da tek düşüncesi şudur; ben bu deplasman derbisini kazanıp, gönül rahatlığı ile veda edeyim.
BÜLENT TİMURLENK:
İki hoca da camialarının evlatları olarak kabul ediliyor. Aralarındaki fark Okan Buruk'un kazandığı şampiyonluk ve Türkiye Kupası'yla yetiştiği camiaya, 'Yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir'
kartvizitiyle giriş yapmış olması. İsmail Kartal ise kendi ifadesiyle 'Gel dediler geldim, git dediler gittim'
diyerek sarı-lacivertli renklere olan sevgisini ve aidiyetini sürekli ön plana koyan ama gemiyi limana yanaştırmada marifeti olmayan bir teknik adam. Üstelik İsmail Kartal, Buruk'tan 12 yaş daha tecrübeli.
İSKENDER GÜNEN:
Okan Buruk çalıştırdığı takımlarda deneyim kazanarak gelen bir isim. Başakşehir'le de şampiyonluğu var. İsmail Kartal ise başarılı teknik adam geçmişinden ziyade boşluğu doldurmak için tercih ediliyor.
Çünkü son basın toplantısında söylediği, "Gel dediler geldim, git dediler gittim" gibi anlamsız bir yapıyı ortaya koydu. Profesyonel dünyada bu olmaz.
ALİ GÜLTİKEN:
Okan Hoca'nın önünde tamamlamak üzere olduğu iki tam sezon var. İlk göreve geldiğinde teknik adam olarak takımını hafta hafta inşa etti
ve şampiyonluk apoletini taktı. Bunun yanında yerinde müdahaleleriyle önemli bir taktisyen.
İsmail Hoca'nın bu sezon yaptığı işler de büyük saygıyı hak ediyor. Geçen sene inşa edilmiş bu sezon takviyelerle kalitesi daha da artırılmış Galatasaray'a karşı önemli bir mücadele verdi. Fenerbahçe'nin lig tarihi içinde en başarılı puan ortalamasına da imza attı. Ama futbol böyle bir şey bazen iyinin çok daha iyisi ortaya çıkabiliyor. Bu da kaderin cilvesi.